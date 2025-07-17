Тен Хаг об Антони: «Он был мне как сын и остается до сих пор. Он обладает потрясающими качествами, но пока не интересует “Байер”. Посмотрим, что произойдет в будущем»

На данный момент он нас не интересует, но посмотрим, что произойдет в будущем«, — сказал главный тренер “Байера”.
Нидерландский специалист работал с бразильским футболистом в «Аяксе» и «Манчестер Юнайтед».
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