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Мостовой о Казарцеве: «Наошибался прилично. У него из-за скандалов вид испуганный был уже в начале — судей зажали. Сейчас все они такие будут»

«Три очечка в копилочку, да. Нельзя сказать, что там “Спартак” как-то хорошо сыграл, но лучше сыграть так и увезти три очка, чем сыграть здорово и не увезти ничего. “Махачкала” — даже не припомню, были ли моменты.

Источник: Спортс"

Спасибо огромное защитничку — там Аззи какой-то из Алжира. Напаниковал до такой степени, что его в конечном итоге удалили.

Удалил судья, который тоже наошибался прилично. Но у него сам вид такой испуганный был уже в начале, потому что все эти истории и скандалы — где-то судей зажали, прижали, узнали. Конечно, они все сейчас так будут действовать, испуганные будут работать, потому что, не дай Бог, что‑то где-то как-то…

А так, «Спартак» взял три очка. Сейчас трудно прогнозировать, нужно посмотреть 3−4−5 туров«, — сказал бывший полузащитник “Спартака”.