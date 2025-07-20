Мостовой о Казарцеве: «Наошибался прилично. У него из-за скандалов вид испуганный был уже в начале — судей зажали. Сейчас все они такие будут»

Удалил судья, который тоже наошибался прилично. Но у него сам вид такой испуганный был уже в начале, потому что все эти истории и скандалы — где-то судей зажали, прижали, узнали. Конечно, они все сейчас так будут действовать, испуганные будут работать, потому что, не дай Бог, что‑то где-то как-то…