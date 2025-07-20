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Лапочкин о руке Аззи в матче со «Спартаком»: «До этого был толчок, Мангаш практически выпрямляет руку, это значит фол. Казарцев принял правильное, но сложное решение»

«Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» в 1-м туре Мир РПЛ (1:0).

Источник: Спортс"

На 25-й минуте матча защитник гостей Мохамед Аззи коснулся рукой мяча в своей штрафной после заброса. Судья Василий Казарцев посмотрел повтор и решил, что Рикарду Мангаш подталкивал Аззи в ходе борьбы.

«Мы видим очевидное действие: рука отставлена и есть игра рукой в мяч. Первый вопрос был, где это произошло? Но нам хорошо показали, что момент был внутри штрафной. Казарцева приглашают к монитору и говорят: “Василий, видишь, здесь игра рукой”.

Но перед этим был фол. Мы видим, что Аззи успел выиграть позицию, Мангаш находится сзади. И он рукой не просто дотронулся, а делает действие рукой, он ее практически выпрямляет: это значит фол.

Да, была игра рукой защитника в своей штрафной, но до этого был толчок. После просмотра ВАР Казарцев принял правильное, но очень сложное решение", — сказал бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин.