Лапочкин о руке Аззи в матче со «Спартаком»: «До этого был толчок, Мангаш практически выпрямляет руку, это значит фол. Казарцев принял правильное, но сложное решение»

«Мы видим очевидное действие: рука отставлена и есть игра рукой в мяч. Первый вопрос был, где это произошло? Но нам хорошо показали, что момент был внутри штрафной. Казарцева приглашают к монитору и говорят: “Василий, видишь, здесь игра рукой”.