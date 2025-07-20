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Эдерсон согласовал контракт с «Галатасараем» (Ягыз Сабунджуоглу)

Как сообщает инсайдер Ягыз Сабунджуоглу, турецкий клуб договорился с вратарем «Манчестер Сити» по всем вопросам и начал переговоры с «горожанами».

Источник: Спортс"

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, английская команда ждет первого предложения от стамбульцев и тем временем работает над приобретением Джеймса Траффорда («Бернли»).

Эдерсон играет за «Манчестер Сити» с сезона-2017/18. Подробно со статистикой 31-летнего бразильца можно ознакомиться здесь.

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