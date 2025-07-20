Чичарито: «Значит, ты хочешь женщину, которая будет тебя уважать и оставаться верной, но сам лжешь и строишь свою жизнь вокруг родителей и друзей… интересно»

«Значит, ты хочешь женщину, которая будет тебя уважать и оставаться верной, но сам лжешь и строишь свою жизнь вокруг родителей и друзей… интересно», — сказал Хавьер «Чичарито» Эрнандес, выступающий за «Гвадалахару».
«Братишка, она тебя любит — просто перережь пуповину», — написал футболист к описании к ролику.
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