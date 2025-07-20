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Аморим про 0:0 с «Лидсом»: «МЮ» еще многое нужно сделать, и мы прибавим. Фанаты заслуживают большего в каждом аспекте, и мы собираемся им это дать"

"У нас были некоторые сложности, когда мы пытались высоко прессинговать, а соперник выбивал мяч вперед и забирал мяч после отскока. В такие моменты он был опасен.

Источник: Спортс"

Нам не хватает скорости, особенно в центральной зоне, и это чувствовалось. Довести мяч до форвардов становится сложно. Но нам удавалось создавать моменты.

Нам еще многое предстоит сделать, но это была первая проверка в матче против команды АПЛ, и мы задействовали два состава. Хорошая проверка.

В команде хорошая обстановка. Конечно, порой придется страдать, но мы будем делать это вместе. После этого нужно проявить свое мастерство, потому что в этом клубе важны не только усилия, но и мастерство. Нужно выигрывать матчи. Нам многое нужно улучшить, в том числе скорость действий, все детали, но я думаю, что мы прибавим.

Фанаты заслуживают большего в каждом аспекте, и мы собираемся им это дать. И мы будем ближе к ним, как и полагается «МЮ», — сказал главный тренер команды.