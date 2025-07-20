Аморим про 0:0 с «Лидсом»: «МЮ» еще многое нужно сделать, и мы прибавим. Фанаты заслуживают большего в каждом аспекте, и мы собираемся им это дать"

В команде хорошая обстановка. Конечно, порой придется страдать, но мы будем делать это вместе. После этого нужно проявить свое мастерство, потому что в этом клубе важны не только усилия, но и мастерство. Нужно выигрывать матчи. Нам многое нужно улучшить, в том числе скорость действий, все детали, но я думаю, что мы прибавим.