Овечкин о Карпине в «Динамо»: «Желаю успеха, удачи, побед, чтобы стал чемпионом»

"К сожалению, не удалось его увидеть [после матча]. Думаю, он не был доволен результатом.
Желаю ему успеха, удачи, побед, чтобы он стал чемпионом«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.
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