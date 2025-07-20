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Овечкин о Карпине в «Динамо»: «Желаю успеха, удачи, побед, чтобы стал чемпионом»

В пятницу «Динамо» сыграло вничью с «Балтикой» (1:1) в 1-м туре чемпионата России. Это был первый матч для Валерия Карпина на посту главного тренера бело-голубых.

Источник: Спортс"

"К сожалению, не удалось его увидеть [после матча]. Думаю, он не был доволен результатом.

Желаю ему успеха, удачи, побед, чтобы он стал чемпионом«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.

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