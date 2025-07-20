Астролог о проблемах Писарского: «Смена фамилии во время транзита Сатурна — фатальная ошибка. Сатурн строго за это карает! Нужно было пройти этот транзит и потом менять — спустя три года»

Напомним, 3 июля игрока отстранили от футбола на 4 года, из которых три — условно. Поводом для отстранения стал перевод другу крупной суммы в долг. Нападающий был осведомлен, что приятель взял у него деньги для ставок на стыковой матч «Сочи» — «Пари НН», в котором сыграл Писарский. Косвенное участие в процессе ставок запрещено по регламенту.
В 2023 году футболист сменил фамилию Сычевой на Писарский.
"Владимир Писарский сменил фамилию в день точного транзита Сатурна по Солнцу игрока, который отвечает за работу, статус и приносит неприятности и потерю положения в молодом возрасте. В день смены фамилии (9 июня 2023 года) Сатурн точно стоял на Солнце и Марсе Владимира, а Писарский поменял свой статус — фамилию. Это было неправильное и неблагоразумное решение: оно только усугубило его шаткое положение в карьере!
Когда идет транзит Сатурна по Солнцу, который длится около трех лет, нужно максимально удерживать и закреплять позиции, как можно больше нарабатывать себе репутацию. Нужно не ждать никакого повышения или прибыли, а работать, пахать, зарабатывать репутацию, показывать себя серьезным, деловым и ответственным человеком. Ни в коем случае не нарушать закон и договоренности. Сатурн строго за это карает!
Транзит Сатурна по Солнцу приносит неприятности в карьере молодых и со здоровьем в виде болезней у более старших. Сатурн тут проверяет, насколько человек повзрослел и насколько он ответственен. Если человек во время транзита Сатурна, который также отвечает за его статус и репутацию, меняет фамилию, это усугубляет ситуацию в будущем еще сильнее! Тогда Сатурн думает, что это новый человек, без опыта и статуса.
Но Сатурн впервые пришел на Солнце, чтобы проверить опыт Солнца, то есть личность человека, включая зрелость. Так же проверяет, чего человек достиг и заработал, точно ли его положение крепко. Он сам сильный? Поэтому Писарскому нужно было пройти этот сложный транзит со своей родной фамилией. И только потом менять фамилию — спустя три года. Это были максимально неблагоприятное время для него и очень фатальная ошибка!" — сказала финансовый астролог Любовь Калиновская.