Астролог о проблемах Писарского: «Смена фамилии во время транзита Сатурна — фатальная ошибка. Сатурн строго за это карает! Нужно было пройти этот транзит и потом менять — спустя три года»

Но Сатурн впервые пришел на Солнце, чтобы проверить опыт Солнца, то есть личность человека, включая зрелость. Так же проверяет, чего человек достиг и заработал, точно ли его положение крепко. Он сам сильный? Поэтому Писарскому нужно было пройти этот сложный транзит со своей родной фамилией. И только потом менять фамилию — спустя три года. Это были максимально неблагоприятное время для него и очень фатальная ошибка!" — сказала финансовый астролог Любовь Калиновская.