Экс-судья Николаев о Казарцеве: «Очевидная ошибка — неудаление Аззи после фола на Барко. И если в моменте с рукой Аззи фол, то в моменте с Маркиньосом — тоже, с удалением защитника&r

Что касается момента с рукой Аззи после взаимодействия с Мангашем, то если говорить о футболе как о контактном виде спорта с возможностью бороться, то для меня это рука, хотя говорят, что подтолкнули, но это игровой эпизод. Я понимаю, что многие могут не согласиться, но игрок продолжает движение, не такой грубый толчок, у защитника была возможность не играть рукой. Тут должна быть последовательность: если это фол в нападении, то в моменте с толчком Маркиньоса не должно было быть шансов не назначить пенальти в ворота махачкалинского «Динамо». Это два очень похожих эпизода, если такая планка, если в моменте с рукой Аззи фол, то в моменте с Маркиньосом тоже с удалением защитника за лишение явной возможности забить гол.