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«Ливерпуль» сделал новое официальное предложение по Экитике. Трансфер может стать рекордным для «Айнтрахта», если за счет бонусов сумма превысит 95 млн евро

Инсайдер Флориан Плеттенберг сообщает, что мерсисайдцы направили «Айнтрахту» второе официальное предложение. Условия контракта с форвардом уже согласованы в полном объеме.

Источник: Спортс"

По данным The Athletic, стороны уже согласовали контуры сделки. С учетом всех возможных бонусов трансфер Экитике может стать рекордным для франкфуртцев. На данный момент больше всего в своей истории «Айнтрахт» выручил в результате продажи Рандаля Коло-Муани — 95 млн евро.

В то же время инсайдер Фабрицио Романо пишет, что «Ливерпуль» предложил 90 млн евро с учетом бонусов.

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