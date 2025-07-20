«Ливерпуль» сделал новое официальное предложение по Экитике. Трансфер может стать рекордным для «Айнтрахта», если за счет бонусов сумма превысит 95 млн евро

По данным The Athletic, стороны уже согласовали контуры сделки. С учетом всех возможных бонусов трансфер Экитике может стать рекордным для франкфуртцев. На данный момент больше всего в своей истории «Айнтрахт» выручил в результате продажи Рандаля Коло-Муани — 95 млн евро.
В то же время инсайдер Фабрицио Романо пишет, что «Ливерпуль» предложил 90 млн евро с учетом бонусов.
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ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.Читать дальше