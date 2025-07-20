Филин надеется, что «Химки» выплатят долги по зарплате: «Мечтаю об этом. Я мечтатель. Может, кто-то поможет их закрыть. Ситуация ненормальная»

— Это просто само по себе неприятно. Как любому человеку, будь то футболист или работник любого учреждения, мне неприятно, когда ты не получаешь деньги, которые положены тебе по контракту. Тем более ты вместе со своей командой стараешься делать свою работу хорошо. И считаю, что мы делали ее хорошо, раз смогли сохранить «Химкам» место в РПЛ по спортивному принципу, еще и без стыков, — сказал защитник «Балтики».