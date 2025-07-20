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Экс-судья Лапочкин о Казарцеве: «Хотелось бы, чтобы была одна планка единоборств. Но в эпизоде с Маркиньосом я не вижу толчка, а вижу касание. Нет действия руки»

В первом тайме встречи 1-го тура Мир РПЛ защитник дагестанского клуба Мохамед Аззи сыграл рукой в своей штрафной после толчка в спину со стороны защитника «Спартака» Рикарду Мангаша. Главный арбитр Василий Казарцев после видеопросмотра не назначил пенальти, зафиксировав фол в атаке.

Источник: Спортс"

Во втором тайме полузащитник красно-белых Маркиньос Коста упал в штрафной в борьбе с соперником. Он попытался переправить мяч в ворота гостей рукой, за что получил желтую карточку.

— В одной отдельно взятой игре хотелось бы, чтобы была одна дисциплинарная линия. Одна планка единоборств.

Но я вижу, в чем разница. Здесь [в эпизоде с падением Маркиньоса] я не вижу толчка, а вижу касание. Тут нет действия руки. Касается защитник нападающего? Касается. Да, он дотронулся. Но не выпрямил руки, не задержал футболку.

— Должен ли Маркиньос наказываться желтой карточкой за этот момент?

— Да, это прописано в правилах футбола. Когда игрок пытается забить мяч рукой, тем самым обманув судью, его надо наказывать желтой карточкой. Этот конкретный момент прописан в правилах, — сказал бывший арбитр ФИФА.

Казарцев отменил 4 гола «Спартака» в игре с «Махачкалой». Три из-за офсайда, один — за фол в на вратаре.