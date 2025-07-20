Экс-судья Лапочкин о Казарцеве: «Хотелось бы, чтобы была одна планка единоборств. Но в эпизоде с Маркиньосом я не вижу толчка, а вижу касание. Нет действия руки»

Но я вижу, в чем разница. Здесь [в эпизоде с падением Маркиньоса] я не вижу толчка, а вижу касание. Тут нет действия руки. Касается защитник нападающего? Касается. Да, он дотронулся. Но не выпрямил руки, не задержал футболку.