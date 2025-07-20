«Реал» может расторгнуть контракт с Рейньером, ни разу не сыгравшим за основу за 5 лет после подписания. Алонсо не рассчитывает на бразильца (As)

За 5 с лишним лет Рейньер ни разу не сыграл за основу мадридцев. Его отдавали в аренду дортмундской «Боруссии» (там он провел 2 сезона), «Жироне», «Фрозиноне» и «Гранаде» (в сезоне-2024/25). С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Как пишет As, тренерский штаб Хаби Алонсо не рассчитывает на игрока. Вариант с его возвращением во вторую команду также не рассматривается.
Срок действия его контракта истекает в 2026 году. Если «Реал» не продаст Рейньера в это трансферное окно, то может расторгнуть контракт с ним, чтобы он перешел в другую команду на правах свободного агента.