«Реал» может расторгнуть контракт с Рейньером, ни разу не сыгравшим за основу за 5 лет после подписания. Алонсо не рассчитывает на бразильца (As)

За 5 с лишним лет Рейньер ни разу не сыграл за основу мадридцев. Его отдавали в аренду дортмундской «Боруссии» (там он провел 2 сезона), «Жироне», «Фрозиноне» и «Гранаде» (в сезоне-2024/25). С его статистикой можно ознакомиться здесь.