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«Реал» может расторгнуть контракт с Рейньером, ни разу не сыгравшим за основу за 5 лет после подписания. Алонсо не рассчитывает на бразильца (As)

23-летний бразильский полузащитник стал игроком мадридского клуба в январе 2020 года. Он был приобретен у «Фламенго» за сумму, близкую к 30 миллионам евро.

Источник: Спортс"

За 5 с лишним лет Рейньер ни разу не сыграл за основу мадридцев. Его отдавали в аренду дортмундской «Боруссии» (там он провел 2 сезона), «Жироне», «Фрозиноне» и «Гранаде» (в сезоне-2024/25). С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Как пишет As, тренерский штаб Хаби Алонсо не рассчитывает на игрока. Вариант с его возвращением во вторую команду также не рассматривается.

Срок действия его контракта истекает в 2026 году. Если «Реал» не продаст Рейньера в это трансферное окно, то может расторгнуть контракт с ним, чтобы он перешел в другую команду на правах свободного агента.