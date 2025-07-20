Макелеле составил портрет идеального футболиста: левая нога Месси, правая — Анри, игра в пас Зидана, скорость Роналду, удар Бекхэма, лидерские качества Йерро

— Месси.
— Правая?
— Тьерри Анри.
— Игра головой?
— Морьентес.
— Скорость?
— Роналду.
— Игра в пас?
— Зидан.
— Не Хави? Ха-ха! Ладно, удар? Давайте кого-нибудь постарше вроде Батистуты.
— Бекхэм.
— Физические кондиции. Может, Галлас?
— Тюрам.
— И лидерские качества?
— Фернандо Йерро.
— Ух ты, про него редко вспоминают, а он был настоящим лидером!
— Представь, если всех этих игроков переместить в наше время. Все молодые сразу присядут налавку! — сказал бывший полузащитник «Реала», «Челси» и сборной Франции.
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