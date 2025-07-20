Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
15:30
Пари Нижний Новгород
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
7.16
X
4.63
П2
1.50
Футбол. Премьер-лига
18:00
Зенит
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.55
П2
10.00
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.49
П2
3.50
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
3
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2

Макелеле составил портрет идеального футболиста: левая нога Месси, правая — Анри, игра в пас Зидана, скорость Роналду, удар Бекхэма, лидерские качества Йерро

— И напоследок соберем идеального футболиста. Итак, левая нога?

Источник: Спортс"

— Месси.

— Правая?

— Тьерри Анри.

— Игра головой?

— Морьентес.

— Скорость?

— Роналду.

— Игра в пас?

— Зидан.

— Не Хави? Ха-ха! Ладно, удар? Давайте кого-нибудь постарше вроде Батистуты.

— Бекхэм.

— Физические кондиции. Может, Галлас?

— Тюрам.

— И лидерские качества?

— Фернандо Йерро.

— Ух ты, про него редко вспоминают, а он был настоящим лидером!

— Представь, если всех этих игроков переместить в наше время. Все молодые сразу присядут налавку! — сказал бывший полузащитник «Реала», «Челси» и сборной Франции.

Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.
Читать дальше