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Лусиано о Месси: «Виделся с Лионелем лично, он дал мне большую мотивацию. Для меня постоять с ним рядом — уже какой-то обмен энергией»

— Величайший футболист в истории аргентинского футбола — Месси или Марадона?

Источник: Спортс"

— Это нормальный вопрос в Аргентине, его всегда задают. Для меня это просто две легенды, я не могу их как-то разделить. Они очень сильные игроки, и дали футболу очень много.

Про Марадону я очень много видел, читал, вдохновлялся. Но я виделся лично с Месси, мне он дал больше надежды в футболе, я пообщался с ним. Конечно, увидев его вживую, он дал мне больше уверенности в дальнейших играх, дал большую мотивацию.

— Удалось ли пообщаться с Месси? Может, он дал тебе какой-то полезный совет?

— Нет. Я виделся с ним только один раз. Естественно, я хотел бы поболтать, но мы его настолько уважаем, что я попросил его только сфотографироваться. Для меня уже постоять с ним рядом — это уже какой-то обмен энергией. Конечно, пообщаться очень бы хотелось, но тогда мы просто не хотели ему мешать.

— В одном из прошлых интервью ты говорил, что твоя мечта — играть в «Барселоне». Почему именно «Барса»?

— Я сказал это, потому что с детства очень любил «Барселону» из-за Месси. Я смотрел их матчи, воспитывался этим. Это вызвало у меня больше эмоций, желания. Я думал, что если Месси там, значит, я тоже хочу быть в «Барселоне».

— Свое будущее после «Зенита» ты видишь только там?

— Я бы сказал, что я пока вижу себя здесь, в «Зените». Я здесь и сейчас очень счастлив и обожаю всем сердцем этот клуб, наш «Зенит». Мне здесь хорошо., — сказал нападающий «Зенита».

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