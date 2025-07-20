Лусиано о Месси: «Виделся с Лионелем лично, он дал мне большую мотивацию. Для меня постоять с ним рядом — уже какой-то обмен энергией»

— Нет. Я виделся с ним только один раз. Естественно, я хотел бы поболтать, но мы его настолько уважаем, что я попросил его только сфотографироваться. Для меня уже постоять с ним рядом — это уже какой-то обмен энергией. Конечно, пообщаться очень бы хотелось, но тогда мы просто не хотели ему мешать.