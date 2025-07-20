Марез не согласен с Роналду насчет места саудовской лиги в пятерке лучших: «Топ-лиги Европы впереди, а дальше уже можно сравнивать. Мы не так уж далеки, вижу прогресс за два года»

Мы, приехавшие в начале этого приключения, в какой-то степени стали первопроходцами. Мы помогаем лиге стать сильнее. Если честно, за эти два сезона я увидел прогресс у команд и тренеров, прогресс в плане тактики, организации. Они пытаются добиться своего, и это, думаю, произойдет. Они вкладывают средства и по-настоящему этого хотят, — ответил полузащитник «Аль-Ахли».