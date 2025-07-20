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Гафин о рекорде Овечкина: «Главный динамовец в мире, наверное. Он исполнил мечту многих болельщиков. Мы всегда ему рады на стадионе»

В пятницу бело-голубые сыграли вничью с «Балтикой» (1:1) в 1-м туре Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Сегодня Александр Овечкин впервые присутствовал на матче после того, как превзошел Уэйна Гретцки. Поздравили его лично с рекордом?

— Конечно! Это наш главный динамовец в мире, наверное. Безусловно, мы всегда ему рады на стадионе, мы его поздравили.

Александр Овечкин исполнил мечту многих болельщиков, побив грандиозный рекорд Уэйна Гретцки, ну, а мы, «Динамо-Москва», исполнили мечту Александра Овечкина, предоставив ему возможность сыграть в футбол под номером своего отца, — сказал председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

В апреле капитан «Вашингтона» стал лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ, забив 895-й гол и опередив Уэйна Гретцки (894). На данный момент на счету Овечкина 897 голов в регулярках НХЛ.

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