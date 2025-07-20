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«Хейлунд мог бы учиться у Роналду, а теперь его просто бросили в пекло. У него было 13 голов на взрослом уровне, когда “МЮ” подписал его — о чем тен Хаг думал, не понимаю». Бл

"Мне жаль Хейлунда. Он еще совсем молодой парень и все еще учится. Думаю, Роналду был бы отличным игроком, у которого Хейлунд мог бы учиться и с которым мог бы играть. А теперь его просто бросили в пекло, и он вынужден всему учиться сам.

Источник: Спортс"

Когда «Манчестер Юнайтед» подписал его, у него было всего 13 голов на взрослом уровне за сезон — это еще одно спорное решение тен Хага. Не понимаю, о чем он думал, приглашая столько игроков, не показавших себя в Премьер-лиге. Это совершенно другой уровень.

Я реально считаю, что у Хейлунда есть качества для успеха. Просто, на мой взгляд, он иногда неправильно действует на позиции «девятки». Он спиной лезет в борьбу с центральными защитниками — а так играть не нужно. Я говорил об этом с Марком Хьюзом, и он дал хороший совет: Хейлунду нужно сначала прижаться к защитнику, а потом резко оттолкнуться от него и открыться под мяч. Оставить себе 5−6 ярдов (4−5 м) пространства, чтобы принять мяч и делать с ним, что хочешь. А он, наоборот, пытается принять мяч, стоя прямо на центральном защитнике. Он слишком занят борьбой.

Он не выглядел как хороший центральный нападающий. Он не занимал нужные позиции, не оказывался в штрафной, когда шли навесы. Но я его видел — он может бегать, у него хорошая техника, и у него есть все, чтобы стать топ-форвардом«, — сказал бывший полузащитник “МЮ” в интервью AceOdds.com.

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