«Хейлунд мог бы учиться у Роналду, а теперь его просто бросили в пекло. У него было 13 голов на взрослом уровне, когда “МЮ” подписал его — о чем тен Хаг думал, не понимаю». Бл

Я реально считаю, что у Хейлунда есть качества для успеха. Просто, на мой взгляд, он иногда неправильно действует на позиции «девятки». Он спиной лезет в борьбу с центральными защитниками — а так играть не нужно. Я говорил об этом с Марком Хьюзом, и он дал хороший совет: Хейлунду нужно сначала прижаться к защитнику, а потом резко оттолкнуться от него и открыться под мяч. Оставить себе 5−6 ярдов (4−5 м) пространства, чтобы принять мяч и делать с ним, что хочешь. А он, наоборот, пытается принять мяч, стоя прямо на центральном защитнике. Он слишком занят борьбой.