Рэшфорд прилетел в Барселону. Форвард «МЮ» пройдет медосмотр в понедельник, презентация в «Барсе» запланирована на вторник

По данным Mundo Deportivo, самолет англичанина приземлился в частном терминале сегодня вечером с опозданием в полтора часа.
Рэшфорд прибыл в Барселону в сопровождении агентов и своего брата.
Футболист пройдет медосмотр в понедельник. Ожидается, что он будет представлен в качестве нового игрока «Барселоны» во вторник.
«Барса» сможет выкупить Рэшфорда у «МЮ» за 30 млн евро и заплатит Маркусу 14 млн «грязными» плюс премии. Форвард на 15% сократил зарплату.
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