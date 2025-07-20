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«Ливерпуль» не продаст Диаса этим летом, если не получит предложение, «от которого невозможно отказаться». «Бавария» и «Барселона» не теряют интереса к игроку

Как передает Liverpool Echo, мерсисайдцы готовятся к новой попытке «Баварии» приобрести колумбийца — предыдущее предложение в размере 67,5 млн евро было отклонено на прошлой неделе.

Источник: Спортс"

«Ливерпуль» считает Диаса важной частью команды не намерен рассматривать продажу игрока этим летом, если только не поступит предложение, от которого невозможно отказаться.

Сообщается, что если очередная попытка подписать Диаса провалится, «Бавария» переключит внимание на бельгийского вингера «Лиона» Малика Фофану. Также известно, что «Барселона» рассматривает возможность вернуться с более крупным предложением по игроку.

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