«Ливерпуль» не продаст Диаса этим летом, если не получит предложение, «от которого невозможно отказаться». «Бавария» и «Барселона» не теряют интереса к игроку

«Ливерпуль» считает Диаса важной частью команды не намерен рассматривать продажу игрока этим летом, если только не поступит предложение, от которого невозможно отказаться.
Сообщается, что если очередная попытка подписать Диаса провалится, «Бавария» переключит внимание на бельгийского вингера «Лиона» Малика Фофану. Также известно, что «Барселона» рассматривает возможность вернуться с более крупным предложением по игроку.
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ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.Читать дальше