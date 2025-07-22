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«МЮ» отказали в аренде Мартинеса. «Вилла» оценивает вратаря в 40 млн фунтов

Манкунианцы обратились с соответствующей просьбой в минувшие выходные, но бирмингемский клуб тут же ответил отказом, сообщает Daily Mail.

Источник: Спортс"

По данным источника, «Вилла» оценивает 32-летнего игрока сборной Аргентины примерно в 40 млн фунтов.

Из-за травмы Андре Онана «МЮ» также рассматривает голкипера «Антверпена» Сена Ламменса.