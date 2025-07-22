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«Милан» вновь отдаст Побегу «Болонье» в аренду — с обязательным выкупом за 7 млн евро

«Россонери» получат 1 млн евро за аренду 26-летнего итальянца на сезон, при этом на сей раз красно-синие будут обязаны выкупить его за 7 млн, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По итогам прошлого сезона «Болонья» не воспользовалась правом выкупа Побеги за 12 млн.

В 21 матче Серии А-2024/25 на счету хавбека 2 гола и 2 ассиста.

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«Мы всегда будем стремиться к победе» — это лозунг, с которого начал общение с прессой нынешний владелец ФК «Милан» Джерри Кардинале. Американский бизнесмен весьма четко уловил философию великого футбольного клуба из Италии. В нашей статье коснемся истории «россонери», выделим культовых игроков и расскажем про ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году.
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