«Милан» вновь отдаст Побегу «Болонье» в аренду — с обязательным выкупом за 7 млн евро

По итогам прошлого сезона «Болонья» не воспользовалась правом выкупа Побеги за 12 млн.
В 21 матче Серии А-2024/25 на счету хавбека 2 гола и 2 ассиста.
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ФК «Милан»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
«Мы всегда будем стремиться к победе» — это лозунг, с которого начал общение с прессой нынешний владелец ФК «Милан» Джерри Кардинале. Американский бизнесмен весьма четко уловил философию великого футбольного клуба из Италии. В нашей статье коснемся истории «россонери», выделим культовых игроков и расскажем про ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году.Читать дальше