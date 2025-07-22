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«Челси» согласился продать «Бенфике» 50% прав на Феликса за 25 млн евро. Сделку закроют к пятнице (Record)

По информации Record, «Челси» согласился продать 50% прав на полузащитника за 25 миллионов евро. Ожидается, что стороны закроют сделку к пятнице.

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось, что португальский клуб уже достиг принципиального соглашения с игроком.

Во второй половине прошлого сезона Феликс выступал на правах аренды за «Милан». Со статистикой 25-летнего португальца можно ознакомиться здесь.

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