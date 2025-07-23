Джака и «Сандерленд» согласовали контракт по схеме «3+1». «Байер» хочет получить до 20 млн евро за хавбека

Переговоры между клубами начались, первое предложение «Байер» отклонил. Немцы хотят получить до 20 миллионов евро за 32-летнего игрока.
В прошлом сезоне Бундеслиги Джака провел 33 матча, отличившись 2 голами и 7 ассистами. Его статистика — здесь.
Полузащитник «Байера» устно согласовал с «Сандерлендом» контракт на на три года с опцией продления еще на один сезон, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
Переговоры между клубами начались, первое предложение «Байер» отклонил. Немцы хотят получить до 20 миллионов евро за 32-летнего игрока.
В прошлом сезоне Бундеслиги Джака провел 33 матча, отличившись 2 голами и 7 ассистами. Его статистика — здесь.