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Мостовой о том, спасет ли просмотр РПЛ от депрессии: «Смешно, конечно. Кого-то, может быть, и спасет, а кого-то введет в нее»

— Может ли просмотр матчей РПЛ спасти от депрессии?

Источник: Sports

— Смешно, конечно. Но я думаю, кого-то, может быть, и спасет. А кого-то, может, и введет в эту депрессию (смеется).

Есть много разных специалистов и экспертов в разных областях. В медицине прежде всего. Может быть, какие-то методики разрабатываются. Кому-то же помогает музыка, звуки какие-то. Может, кому-то просмотр футбола поможет. Все в жизни меняется.

В Англии же помешаны на футболе. В Англии и Бразилии это религия. У нас — нет. В России футбол не на первом месте, — сказал бывший полузащитник сборной России.