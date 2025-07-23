Женская сборная Англии вышла в финал чемпионата Европы по футболу

Счет в матче на 33-й минуте открыла итальянка Барбара Бонансеа. На шестой компенсированной минуте к основному времени Мишель Агиеманг сравняла результат. За две минуты до окончания компенсированного времени в ворота сборной Италии был назначен пенальти, который не реализовала Клои Келли, однако затем она же забила победный мяч на 119-й минуте.