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«Тоттенхэм» интересуется Родриго и может попытаться купить вингера «Реала» дешевле 90 млн евро (As)

По информации As, лондонский клуб заинтересован в подписании вингера «Реала». Ранее сообщалось об интересе «Ливерпуля», «Баварии», «Арсенала» и «Челси» к игроку.

Источник: Sports

Отмечается, что после победы в Лиге Европы «шпоры» хотят не просто сохранить костяк команды, а усилить его. При этом председатель правления клуба Дэниэл Леви попытается добиться снижения цены на Родриго до уровня ниже 90 миллионов евро.

Пока ни один из клубов не вел переговоров с «Реалом» — были только предварительные контакты с представителями бразильца. Сам футболист хочет обсудить вопрос о своем будущем с главным тренером мадридцев Хаби Алонсо.

В прошлом сезоне Ла Лиги Родриго провел 30 матчей, отличившись 6 голами и 5 ассистами. Его статистика — здесь.

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