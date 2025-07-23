«Тоттенхэм» интересуется Родриго и может попытаться купить вингера «Реала» дешевле 90 млн евро (As)

Отмечается, что после победы в Лиге Европы «шпоры» хотят не просто сохранить костяк команды, а усилить его. При этом председатель правления клуба Дэниэл Леви попытается добиться снижения цены на Родриго до уровня ниже 90 миллионов евро.
Пока ни один из клубов не вел переговоров с «Реалом» — были только предварительные контакты с представителями бразильца. Сам футболист хочет обсудить вопрос о своем будущем с главным тренером мадридцев Хаби Алонсо.
В прошлом сезоне Ла Лиги Родриго провел 30 матчей, отличившись 6 голами и 5 ассистами. Его статистика — здесь.
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