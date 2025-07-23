«Зенит» готов подписать Саласара с переплатой до 30% за самовыкуп контракта игроком «Браги». Сумма сделки может составить 24−26 млн евро (Legalbet)

Клуб из Санкт-Петербурга вернулся к варианту с приобретением 25-летнего хавбека, так как другие кандидаты в центр полузащиты ушли в другие клубы (Тьяго Альмада перешел в «Атлетико» из «Ботафого», Ричард Риос — в «Бенфику» из «Палмейраса», Оркун Кекчю — в «Бешикташ» из «Бенфики»).