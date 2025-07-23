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«Зенит» готов подписать Саласара с переплатой до 30% за самовыкуп контракта игроком «Браги». Сумма сделки может составить 24−26 млн евро (Legalbet)

Клуб из Санкт-Петербурга вернулся к варианту с приобретением 25-летнего хавбека, так как другие кандидаты в центр полузащиты ушли в другие клубы (Тьяго Альмада перешел в «Атлетико» из «Ботафого», Ричард Риос — в «Бенфику» из «Палмейраса», Оркун Кекчю — в «Бешикташ» из «Бенфики»).

Источник: Спортс"

Ранее клубы уже обсуждали переход Саласара, но зимой он сорвался из-за возможных проблем с переводом денег за трансфер. При этом игрок уже побывал в расположении «Зенита» и снялся в промо-ролике.

По данным Legalbet, игрока могут убедить оформить самовыкуп своего контракта, если «Брага» вновь не захочет заключать прямую сделку.

В таком случае клубу из Санкт-Петербурга придется добавить к трансферной стоимости 20−30% от финальной суммы для выплаты налогов.

В результате сумма сделки может составить 24−26 миллионов евро, тогда как изначально речь шла о 20 млн.