«Зенит» готов подписать Саласара с переплатой до 30% за самовыкуп контракта игроком «Браги». Сумма сделки может составить 24−26 млн евро (Legalbet)

Ранее клубы уже обсуждали переход Саласара, но зимой он сорвался из-за возможных проблем с переводом денег за трансфер. При этом игрок уже побывал в расположении «Зенита» и снялся в промо-ролике.
По данным Legalbet, игрока могут убедить оформить самовыкуп своего контракта, если «Брага» вновь не захочет заключать прямую сделку.
В таком случае клубу из Санкт-Петербурга придется добавить к трансферной стоимости 20−30% от финальной суммы для выплаты налогов.
В результате сумма сделки может составить 24−26 миллионов евро, тогда как изначально речь шла о 20 млн.