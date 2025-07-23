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Лапочкин о Казарцеве и Солари: «Василий поступил мудро, не удалив его. По факту должно быть две желтых, но после двух падений в штрафной стадион “сгорел” бы»

В субботу в матче первого тура Мир РПЛ «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» (1:0).

Источник: Спортс"

На 35‑й минуте хавбек красно-белых Солари нарушил правила против полузащитника махачкалинцев Мохаммада Хосейннежада. Казарцев показал игроку московского клуба желтую карточку, после чего игрок выбил мяч.

"С точки зрения правил даже говорить нечего, тут видим неуважение к игре, срыв атаки, это очевидная карточка. Дальше, очевидно, неспортивное поведение — выбивает мяч, недоволен, злится на себя.

По факту должно быть две желтых, но если бы после двух падений в штрафной Василий удалил бы Солари, то стадион «сгорел» бы.

С точки зрения правил это, наверное неправильно, но Василий поступил мудро, не удалив Солари. Очень сложный психологический момент", — сказал бывший арбитр ФИФА Лапочкин.