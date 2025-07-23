Валерий Газзаев: «Зенит» на сегодня — флагман российского футбола. Это одна из сильнейших команд РПЛ"

И в контрольном противостоянии с этим флагманом «Балтика» смотрелась очень неплохо (6 июля калининградцы одержали победу над «Зенитом» в контрольном матче со счетом 2:1 — Спортс).
У «Динамо» тоже на сегодня есть много амбиций, но в матче с динамовцами «Балтика» выглядела очень достойно", — сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.
В прошлом сезоне клуб из Санкт-Петербурга занял 2-е место в Мир РПЛ, уступив первую строчку «Краснодару». Таким образом, завершилась серия «Зенита» из 6 чемпионств подряд.