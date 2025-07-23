Руслан Безруков: «Татуировки и алкоголь — для меня табу из-за веры. Во второй лиге один товарищ пытался напоить, пиво купил — я его сбагрил ребятам постарше»

— Каких-то запретов не было, как и дедовщины. Были свои правила. Тренер всегда говорил, чтобы мы сами мыли свои бутсы и чтобы никаких разноцветных — только черные. Мол, чтобы игрой выделялись, а не цветом бутс.
Я только недавно перестал следовать этому правилу. Мне агент подарил голубые Nike. Вначале я скептически отнесся, а потом — ну окей. На сезон у меня одна пара. Этого достаточно. Татуировки для меня табу из-за веры.
— Как и алкоголь?
— Да. Меня один товарищ как-то в команде еще во второй лиге все пытался напоить. Всегда предлагал пиво. Как-то раз купил и сказал: «Я взял тебе и себе — поставил в шкафчик». Но я после игры благополучно его сбагрил ребятам постарше, — сказал 23-летний полузащитник «Рубина».