Руслан Безруков: «Татуировки и алкоголь — для меня табу из-за веры. Во второй лиге один товарищ пытался напоить, пиво купил — я его сбагрил ребятам постарше»

— Да. Меня один товарищ как-то в команде еще во второй лиге все пытался напоить. Всегда предлагал пиво. Как-то раз купил и сказал: «Я взял тебе и себе — поставил в шкафчик». Но я после игры благополучно его сбагрил ребятам постарше, — сказал 23-летний полузащитник «Рубина».