Цифровое изображение любимого гола Месси продано на аукционе за 1,87 млн долларов. Деньги пойдут на благотворительность

Художник Рефик Анадол при помощи искусственного интеллекта «превратил это взятие ворот в произведение искусства», которое было продано на аукционе Christie’s за 1,87 млн долларов. Личность покупателя не раскрывается.
Вырученные от продажи средства будут переданы нескольким некоммерческим организациям и пойдут на благотворительность. Так, собственный благотворительный фонд клуба сотрудничает с ЮНИСЕФ — эта партнерская кампания помогает обеспечивать доступ к качественным образовательным программам в пяти странах Латинской Америки и Карибского бассейна.
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