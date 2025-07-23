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Цифровое изображение любимого гола Месси продано на аукционе за 1,87 млн долларов. Деньги пойдут на благотворительность

Ранее аргентинский футболист выбрал любимый гол в своей карьере — он забил его головой в финальном матче Лиги чемпионов-2009 между «Барселоной» «Манчестер Юнайтед» (2:0).

Источник: Спортс"

Художник Рефик Анадол при помощи искусственного интеллекта «превратил это взятие ворот в произведение искусства», которое было продано на аукционе Christie’s за 1,87 млн долларов. Личность покупателя не раскрывается.

Вырученные от продажи средства будут переданы нескольким некоммерческим организациям и пойдут на благотворительность. Так, собственный благотворительный фонд клуба сотрудничает с ЮНИСЕФ — эта партнерская кампания помогает обеспечивать доступ к качественным образовательным программам в пяти странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

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