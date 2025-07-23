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Месси и Альба пропустят матч звезд. Им грозит бан на одну игру по правилам МЛС

Матч звезд МЛС против звезд мексиканской лиги состоится сегодня в Остине.

Источник: Спортс"

Правила американской лиги гласят, что любой игрок, отказавшийся от участия в матче без уважительной причины, связанной со здоровьем, может быть отстранен на одину игру. Однако МЛС обсудит этот вопрос и не будет немедленно налагать санкции на Месси или Альбу.

Оба игрока «Интер Майми» были выбраны в качестве участников звездного матча по результатам голосования болельщиков и СМИ, но отказались играть.

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано ранее выразил обеспокоенность по поводу участия футболистов в этом мероприятии, подчеркнув необходимость отдыха.

Уточняется, что команду звезд МЛС 2025 года возглавят Ирвинг Лосано из «Сан-Диего» и Дени Буанга из «Лос-Анджелеса». Капитаном мексиканской команды будет Серхио Рамос, представлявший «Монтеррей».

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