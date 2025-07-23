Месси и Альба пропустят матч звезд. Им грозит бан на одну игру по правилам МЛС

Правила американской лиги гласят, что любой игрок, отказавшийся от участия в матче без уважительной причины, связанной со здоровьем, может быть отстранен на одину игру. Однако МЛС обсудит этот вопрос и не будет немедленно налагать санкции на Месси или Альбу.