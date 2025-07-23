Месси и Альба пропустят матч звезд. Им грозит бан на одну игру по правилам МЛС

Правила американской лиги гласят, что любой игрок, отказавшийся от участия в матче без уважительной причины, связанной со здоровьем, может быть отстранен на одину игру. Однако МЛС обсудит этот вопрос и не будет немедленно налагать санкции на Месси или Альбу.
Оба игрока «Интер Майми» были выбраны в качестве участников звездного матча по результатам голосования болельщиков и СМИ, но отказались играть.
Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано ранее выразил обеспокоенность по поводу участия футболистов в этом мероприятии, подчеркнув необходимость отдыха.
Уточняется, что команду звезд МЛС 2025 года возглавят Ирвинг Лосано из «Сан-Диего» и Дени Буанга из «Лос-Анджелеса». Капитаном мексиканской команды будет Серхио Рамос, представлявший «Монтеррей».