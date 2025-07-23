Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
завершен
Будучност
0
:
Милсами
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Шелбурн
0
:
Карабах
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ТНС
0
:
Дифферданж
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Олимпия Л
4
:
Интер Э
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бранн
1
:
Зальцбург
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Силькеборг
1
:
КА Акюрейри
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Левадия
1
:
Иберия 1999
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зиря
1
:
Хайдук С
1
П1
X
П2

«Наполи» согласовал с Миретти 5-летний контракт. Хавбека хотят арендовать с опцией выкупа за 12 млн евро, «Юве» предпочитает продажу (AreaNapoli)

Ранее сообщалось, что клуб рассматривает подписание 21-летнего полузащитника «Ювентуса».

Источник: Спортс"

По данным AreaNapoli.it, игрок согласился на пятилетний контракт с «Наполи». По нему он будет получать за сезон около 1,5 млн евро после вычета налогов.

Утверждается, что «Наполи» настаивает на трансфере, поскольку понимает, что «Ювентусу» нужно привлечь средства, чтобы ускорить приход Джейдона Санчо или возвращение Коло-Муани из «ПСЖ». Спортивный директор неаполитанцев Джованни Манна намерен воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы снизить цену на игрока.

«Бьянконери» хотели получить за Миретти 15−20 млн евро, но теперь могут снизить свои требования до 15 млн. «Наполи», в свою очередь, хотел бы достичь суммы в 12 млн евро, предложив аренду с обязательством выкупа на определенных условиях. «Ювентус» предпочел бы постоянный трансфер.

Сезон-2024/25 Миретти провел на правах аренды в «Дженоа». Со статистикой итальянца можно ознакомиться здесь.

Узнать больше по теме
ФК «Ювентус»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
Туринский ФК «Ювентус» по праву считается гордостью итальянского футбола. Это один из старейших, самых титулованных и дорогих клубов мира. В нашей статье — история команды, ее символика, ближайшие матчи в 2025 году и легендарные игроки, прославившие «черно-белых».
Читать дальше