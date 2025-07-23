«Наполи» согласовал с Миретти 5-летний контракт. Хавбека хотят арендовать с опцией выкупа за 12 млн евро, «Юве» предпочитает продажу (AreaNapoli)

По данным AreaNapoli.it, игрок согласился на пятилетний контракт с «Наполи». По нему он будет получать за сезон около 1,5 млн евро после вычета налогов.
Утверждается, что «Наполи» настаивает на трансфере, поскольку понимает, что «Ювентусу» нужно привлечь средства, чтобы ускорить приход Джейдона Санчо или возвращение Коло-Муани из «ПСЖ». Спортивный директор неаполитанцев Джованни Манна намерен воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы снизить цену на игрока.
«Бьянконери» хотели получить за Миретти 15−20 млн евро, но теперь могут снизить свои требования до 15 млн. «Наполи», в свою очередь, хотел бы достичь суммы в 12 млн евро, предложив аренду с обязательством выкупа на определенных условиях. «Ювентус» предпочел бы постоянный трансфер.
Сезон-2024/25 Миретти провел на правах аренды в «Дженоа». Со статистикой итальянца можно ознакомиться здесь.