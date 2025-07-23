«Челси» и «Лейпциг» начали переговоры по Симонсу — лондонцы хотят опередить другие клубы. «Бавария» интересовалась ситуацией хавбека

Отмечается, что «Бавария» также сделала несколько телефонных звонков, чтобы уточнить текущую ситуацию Симонса, однако на данный момент неизвестно, планирует ли клуб предпринимать дальнейшие шаги.
В прошедшем сезоне Симонс отметился 10 голами и 7 ассистами в 25 матчах Бундеслиги. Статистику нидерландца можно найти здесь.
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