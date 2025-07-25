Члены камерунской федерации обратились в Министерство юстиции США и ФБР из-за пропажи 600 тысяч долларов за товарищеский матч. Это́О пока не обвиняют, но могут допросить

Согласно контракту, сумму должна была выплатить американская компания Soccer United Marketing (SUM), отвечавшая за организацию матча. Несмотря на то, что сборная Камеруна выполнила все спортивные обязательства, деньги так и не поступили на счета федерации. Более того, нет никаких доказательств перевода средств — ни платежных документов, ни налоговых отчетов.