Члены камерунской федерации обратились в Министерство юстиции США и ФБР из-за пропажи 600 тысяч долларов за товарищеский матч. Это́О пока не обвиняют, но могут допросить

Поводом стало исчезновение 600 000 долларов за товарищеский матч Камерун — Мексика, который состоялся 10 июня 2023 года в Сан-Диего (Калифорния).
Согласно контракту, сумму должна была выплатить американская компания Soccer United Marketing (SUM), отвечавшая за организацию матча. Несмотря на то, что сборная Камеруна выполнила все спортивные обязательства, деньги так и не поступили на счета федерации. Более того, нет никаких доказательств перевода средств — ни платежных документов, ни налоговых отчетов.
Хотя в документе нет прямых обвинений против президента Камерунской федерации футбола Самюэля Это’О, его статус и контроль над финансовыми потоками автоматически делают его ключевой фигурой. Если расследование подтвердит нарушения, ФБР может заинтересоваться его ролью и допросить экс-игрока «Барселоны», «Интера» и «Челси».