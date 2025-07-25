Колосков расстроен обилием фолов в РПЛ: «Зацепы, подножки, наступы — практически нет чистых единоборств. Впечатление, что в этом компоненте мы где-то в каменном веке находимся»

«Нет радостного впечатления [от стартовых матчей], не было ни одной игры, которая бы заставила сидеть у телевизора, смотреть и следить. Неплохо первый тайм провел “Спартак”, мне понравилось, с удовольствием смотрел. Эпизодами во втором тайме “Локомотив” хорошо играл, какие-то фрагменты у “Зенита” были хорошие при включении скорости, видно было, есть класс, но не хватало функционального состояния.