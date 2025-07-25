Колосков расстроен обилием фолов в РПЛ: «Зацепы, подножки, наступы — практически нет чистых единоборств. Впечатление, что в этом компоненте мы где-то в каменном веке находимся»

«Нет радостного впечатления [от стартовых матчей], не было ни одной игры, которая бы заставила сидеть у телевизора, смотреть и следить. Неплохо первый тайм провел “Спартак”, мне понравилось, с удовольствием смотрел. Эпизодами во втором тайме “Локомотив” хорошо играл, какие-то фрагменты у “Зенита” были хорошие при включении скорости, видно было, есть класс, но не хватало функционального состояния.
Но больше всего меня расстроило запредельное количество фолов, в одном из матчей 6 желтых карточек, в другом — 40 нарушений. Практически чистых единоборств нет, всегда есть зацепы, подножки, наступы. Такое впечатление, что в этом компоненте мы где-то в каменном веке находимся. Игроки не жалеют друг друга.
Все связано с уровнем индивидуального мастерства. Чтобы отобрать мяч, нужно оценить ситуацию — когда стартовать, когда перехватывать, когда блокировать, когда вступать в единоборства.
Конечно, психология играет определенную роль: нужно беречь друг друга, не относиться к сопернику как к противнику, которого нужно уничтожить на поле. Жесткие единоборства вызывают тревогу", — сказал почетный президент РФС.