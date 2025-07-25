«РПЛ была бы 5−7-й в мире, если бы не санкции. Здесь собраны качественные футболисты». Тренер «Пари НН» Шпилевский о лиге

— Мне тяжело сказать о стиле игры каких-то команд. Но я думаю, что чемпионат России в любом случае был бы пятым, шестым, седьмым в мире, если бы не санкции. Если не ошибаюсь, он таким и был еще несколько лет назад. Здесь собраны качественные футболисты. И команды, борющиеся за лидирующие позиции, показывают очень качественный футбол.