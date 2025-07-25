«РПЛ была бы 5−7-й в мире, если бы не санкции. Здесь собраны качественные футболисты». Тренер «Пари НН» Шпилевский о лиге

— Мне тяжело сказать о стиле игры каких-то команд. Но я думаю, что чемпионат России в любом случае был бы пятым, шестым, седьмым в мире, если бы не санкции. Если не ошибаюсь, он таким и был еще несколько лет назад. Здесь собраны качественные футболисты. И команды, борющиеся за лидирующие позиции, показывают очень качественный футбол.
Мы стремимся всегда учиться у лучших и конкурировать с лучшими, поэтому посмотрим, какой результат будет у «Пари НН» — это покажет время. Делать какие-то прогнозы будет неправильно и высокомерно, но могу обещать, что команда не будет ничего бояться на поле, будет играть с большой страстью.
— Вы упомянули санкции. Трудно в связи с ними искать усиление из-за границы?
— Да, у нас, к примеру, из-за этого сорвался трансфер одного центрального защитника из второй Бундеслиги, который перешел в «Ганновер». Мы интересовались им, общались — это талантливый перспективный футболист. Но вы сами знаете, что когда в переходе игроков присутствует много сторон, много кто курирует футболиста, может произойти то, что произошло.
Конечно, и я, и Удальцов (спортивный директор «Пари НН» — Спортс«) расстроились из-за этого, поскольку игрок действительно очень талантливый. Но это мир футбола — надо принимать такие истории, не унывать и двигаться дальше. Мы продолжаем анализировать рынок, ведем переговоры об усилении, — сказал тренер “Пари НН”.