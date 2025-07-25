«Спортинг» покупает за 25 млн евро Суареса из «Альмерии». Лучший бомбардир Сегунды — замена Дьокерешу

Также «Спортинг» заплатит 10% от суммы в случае перепродажи 27-летнего игрока сборной Колумбии.
С 27 голами в 41 матче Суарес стал лучшим бомбардиром Сегунды в прошлом сезоне. Подробнее его статистика — здесь.
Лиссабонский клуб согласовал трансфер форварда «Альмерии» Луиса Суареса за 25 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Также «Спортинг» заплатит 10% от суммы в случае перепродажи 27-летнего игрока сборной Колумбии.
С 27 голами в 41 матче Суарес стал лучшим бомбардиром Сегунды в прошлом сезоне. Подробнее его статистика — здесь.