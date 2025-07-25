Хавбек «Балтики» Петров о матче со «Спартаком»: «Будем биться за победу, мы готовы к РПЛ. У нас есть все, чтобы сыграть не хуже, чем с “Динамо”

«Балтика» готова к Премьер-лиге и хочет добиться как можно более высокого результата. Мы готовы конкурировать со всеми и быть вверху таблицы. У нас достаточный командный дух, чтобы работать вместе и не уступать ни в каком единоборстве. Поэтому рассчитываем с любым клубом играть на победу, в том числе в ближайшем матче со «Спартаком».