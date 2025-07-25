Бывший полузащитник «Манчестер Сити» назвал женский футбол психическим заболеванием.

«Когда нет мозгов, считай, калека».
«Думаю, женский футбол — это самое лучшее заболевание, которое может случиться».
"Считаю, что мужской футбол — это психическое заболевание, а женский футбол — это топ вообще. Внимательно пусть смотрят, пожалуйста, как они играют.
«Все правильно, все верно. Все больные, здоровых мало».
«Кто такой Джоуи Бартон?».
«Я не могу сказать, плохое слово у меня [на уме]», — сказали футболистки ЦСКА.
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