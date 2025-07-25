Шпилевский о Кокорине в «Арисе»: «По работе с ним ничего плохого сказать не могу. Очень дружелюбный, адекватный парень, был сильным ментально»

Он очень старался каждый день, особенно в первые два года в «Арисе», когда еще в первую аренду к нам пришел из «Фиорентины». У него было огромное желание показать себя, доказать свой уровень. Саша очень дружелюбный парень, помогал коллективу. Я не увидел и не почувствовал всего того, что о нем рассказывали до нашей совместной работы.