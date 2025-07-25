Шпилевский о Кокорине в «Арисе»: «По работе с ним ничего плохого сказать не могу. Очень дружелюбный, адекватный парень, был сильным ментально»

— На самом деле про Сашу сложились определенные мифы о его игре и поведении. Когда я с ним только знакомился, тоже испытывал двоякие чувства, потому что знал о нем только на основе вещей, прочитанных где-то или услышанных от кого-то. Но именно по работе с ним ничего плохого о Кокорине сказать не могу. Саша очень адекватный парень.
Он очень старался каждый день, особенно в первые два года в «Арисе», когда еще в первую аренду к нам пришел из «Фиорентины». У него было огромное желание показать себя, доказать свой уровень. Саша очень дружелюбный парень, помогал коллективу. Я не увидел и не почувствовал всего того, что о нем рассказывали до нашей совместной работы.
— Психологически его сложно было вернуть на нужный уровень с учетом того, что он пришел к вам после неудачных периодов в «Спартаке» и «Фиорентине», да и история с тюрьмой на тот момент закончилась совсем недавно?
— Я думал, после того, через что он прошел, нам будет гораздо сложнее с ним работать. Именно с ментальной точки зрения. Но Саша довольно адекватно все воспринял. И ментально был сильным. Про тот предыдущий его опыт мы с ним разговаривали. И видели, что он выводы тоже сделал. Поэтому я могу только положительно о Саше отзываться, — сказал тренер «Пари НН».