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КДК РФС оштрафовал 15 футболистов молодежной команды «Спартака» за кричалки в адрес ЦСКА

Матч прошел 18 июля и завершился со счетом 1:0 в пользу «Спартака».

Источник: Официальная страница молодежной команды "Спартака"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал 15 игроков московского «Спартака» по итогам матча 15-го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ) против столичного ЦСКА. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Встреча прошла 18 июля и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Спартака». После матча игроки красно-белых скандировали оскорбления в адрес соперников.

«После матча игроки молодежной команды “Спартак” подошли к трибунам, совместно с болельщиками начали скандировать ненормативную лексику в адрес ЦСКА, — сказал Григорьянц. — Поскольку не было в протоколе и рапорте, они не были удалены, поэтому штрафные санкции. 15 футболистов молодежной команды “Спартак” оштрафованы на 20 тыс. рублей каждый. “Спартак” оштрафован на 50 тыс. рублей, потому что болельщики клуба скандировали ненормативную лексику».