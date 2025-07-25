Жоан Лапорта: «Красивее всего было бы открыть “Камп Ноу” и отдать дань уважения Месси. Это будет зависеть от Лео и семьи»

— Мы все время говорили об этом в последние дни Лео в «Барселоне». Красивее всего было бы открыть новый «Камп Ноу» и отдать дань уважения Лео Месси.
Уверен, что семья была бы рада, это даже обсуждалось. Мы были бы рады это сделать, это также зависит от Лео и семьи. Надеюсь на это, было бы очень здорово, — сказал президент «Барселоны».
Узнать больше по теме
ФК «Барселона»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Один из самых титулованных футбольных клубов в мире, «Барселона», в 2024 году отметил свое 125-летие. Сейчас «сине-гранатовые» продолжают борьбу за новые трофеи. В этом материале — ключевая информация о команде: история, состав, ближайшие матчи и финансовое положение.Читать дальше