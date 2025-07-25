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Жоан Лапорта: «Красивее всего было бы открыть “Камп Ноу” и отдать дань уважения Месси. Это будет зависеть от Лео и семьи»

— Хотели бы вы, чтобы на первом матче на «Камп Ноу» была бы отдана дань уважения или сделано посвящение Лео Месси? Вы говорили об этом с ним?

Источник: Спортс"

— Мы все время говорили об этом в последние дни Лео в «Барселоне». Красивее всего было бы открыть новый «Камп Ноу» и отдать дань уважения Лео Месси.

Уверен, что семья была бы рада, это даже обсуждалось. Мы были бы рады это сделать, это также зависит от Лео и семьи. Надеюсь на это, было бы очень здорово, — сказал президент «Барселоны».

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