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Совладелец «Интер Майами» Мас о дисквалификации Месси за пропуск Матча звезд: «Драконовское наказание. Лео расстроен, надеюсь, это не повлияет на ситуацию с контрактом»

Месси и Жорди Альба были дисквалифицированы на одну игру МЛС за пропуск матча звезд США и Мексики.

Источник: Спортс"

— Это плохое правило, но все же это правило. Решение пропустить Матч всех звезд было принято клубом. Сегодня вечером пройдет 6 матчей МЛС, менее чем через 48 часов после Матча звезд. Это неправильно. Это неправильно по отношению к игрокам.

Наказание, честно говоря, драконовское. Правило необходимо пересмотреть. Мы выразили несогласие с решением лиги. Реакция была именно такой, как и ожидалось: не очень позитивной.

Они не понимают решения. Они не понимают, почему отказ от участия в товарищеском матче напрямую ведёт к отстранению. Я надеюсь, что правило изменится.

— Повлияет ли эта ситуация на переговоры по контракту?

Месси крайне расстроен. Надеюсь, это не повлияет на ситуацию в долгосрочной перспективе.

— Повлияет ли это на отношение Месси к лиге и ее правилам?

— Без сомнения, — сказал Хорхе Мас.