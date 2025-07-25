Совладелец «Интер Майами» Мас о дисквалификации Месси за пропуск Матча звезд: «Драконовское наказание. Лео расстроен, надеюсь, это не повлияет на ситуацию с контрактом»

— Это плохое правило, но все же это правило. Решение пропустить Матч всех звезд было принято клубом. Сегодня вечером пройдет 6 матчей МЛС, менее чем через 48 часов после Матча звезд. Это неправильно. Это неправильно по отношению к игрокам.
Наказание, честно говоря, драконовское. Правило необходимо пересмотреть. Мы выразили несогласие с решением лиги. Реакция была именно такой, как и ожидалось: не очень позитивной.
Они не понимают решения. Они не понимают, почему отказ от участия в товарищеском матче напрямую ведёт к отстранению. Я надеюсь, что правило изменится.
— Повлияет ли эта ситуация на переговоры по контракту?
Месси крайне расстроен. Надеюсь, это не повлияет на ситуацию в долгосрочной перспективе.
— Повлияет ли это на отношение Месси к лиге и ее правилам?
— Без сомнения, — сказал Хорхе Мас.