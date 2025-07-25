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«Аль-Хилаль» предложил Исаку 600 тысяч фунтов в неделю. «Ливерпуль» не сможет позволить себе такую сумму (The Guardian)

Ранее стало известно, что 25-летний нападающий сообщил руководству «Ньюкасла» о желании рассмотреть варианты продолжения карьеры в другом клубе. «Ливерпуль» сохраняет интерес к нему, несмотря на подписание Юго Экитике.

Источник: Спортс"

Ранее стало известно, что 25-летний нападающий сообщил руководству «Ньюкасла» о желании рассмотреть варианты продолжения карьеры в другом клубе. «Ливерпуль» сохраняет интерес к нему, несмотря на подписание Юго Экитике. Сам игрок открыт к переходу в мерсисайдский клуб и был бы рад получить предложение.

По данным The Guardian, «Аль-Хилаль» предложил форварду контракт на 600 000 фунтов в неделю. Данная сумма не будет облагаться налогами. Кроме того, предусматриваются дополнительные выгодные бонусы.

Отмечается, что «Ливерпуль» не сможет предложить личные условия, схожие с предложенными саудовским клубом. Пока также неясно, смогут ли «красные» позволить себе оплатить трансфер Исака, стоимость которого оценивается примерно в 120 млн фунтов.

В «Ньюкасле» футболист получает 120 тысяч фунтов в неделю до уплаты налога в размере 47%.

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