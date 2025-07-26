«Зенит»-2 объявил о переходе воспитанника клуба и экс-защитника «Балтики» Терентьева

«Денис Терентьев возвращается в Санкт-Петербург. Защитник и воспитанник “Газпром”-Академии стал новым игроком “Зенита”-2. Контракт с футболистом подписан до конца 2026 года. “Зенит”-2 приветствует Дениса в Санкт-Петербурге и желает успешного продолжения сезона в составе сине-бело-голубых!» — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита»-2, которое было опубликовано в телеграм-канале.