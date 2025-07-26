Режиссер фильма «Играй как Бекхэм»: «Женский футбол сейчас на подъеме, но посыл, что девушки могут быть кем угодно, несмотря на рамки общества, по-прежнему актуален»

"Для меня оригинальный фильм был историей о воодушевлении девушек и о том, как сказать им, что они могут быть кем угодно, несмотря на рамки, которые диктует общество.
Этот посыл по-прежнему актуален. Да, сегодня женский футбол на подъеме, и это прекрасно — осознавать, что оригинальный фильм стала частью этого наследия. Но я чувствую, что могу сделать больше. Новый фильм будет жестче, но при этом наполнен радостью — как иначе, если это продолжение культовой ленты?.
«Я в восторге, что Эмма присоединилась к проекту. При первой встрече она воскликнула: “Боже, я была как Кира Найтли — это про меня!” Я знаю, как много она делает для развития женского футбола, как на поле, так и за его пределами. Поэтому пригласила ее как консультанта — прямо сейчас мы работаем над сценарием», — добавила Гуриндер Чадха.
Премьера фильма «Играй как Бекхэм» состоялась в 2002 году. Главные роли исполнили Кира Найтли, Парминдер Награ и Джонатан Рис Майерс. Дэвид Бекхэм сыграл самого себя, но появился в фильме всего на несколько секунд.
Сюжет фильма «Играй как Бекхэм» рассказывает о девушке по имени Джесс, которая является фанаткой Дэвида Бекхэма. После знакомства с Джульеттой девушки начинаются заниматься профессиональным футболом.
Кира Найтли может сыграть в продолжении «Играй как Бекхэм» про женский футбол.