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Режиссер фильма «Играй как Бекхэм»: «Женский футбол сейчас на подъеме, но посыл, что девушки могут быть кем угодно, несмотря на рамки общества, по-прежнему актуален»

Режиссер Гуриндер Чадха высказалась об оригинальной картине, а также поделилась впечатлениями о сотрудничестве с Эммой Хейс, главным тренером женской сборной США, которая также работает над продолжением.

Источник: Спортс"

"Для меня оригинальный фильм был историей о воодушевлении девушек и о том, как сказать им, что они могут быть кем угодно, несмотря на рамки, которые диктует общество.

Этот посыл по-прежнему актуален. Да, сегодня женский футбол на подъеме, и это прекрасно — осознавать, что оригинальный фильм стала частью этого наследия. Но я чувствую, что могу сделать больше. Новый фильм будет жестче, но при этом наполнен радостью — как иначе, если это продолжение культовой ленты?.

«Я в восторге, что Эмма присоединилась к проекту. При первой встрече она воскликнула: “Боже, я была как Кира Найтли — это про меня!” Я знаю, как много она делает для развития женского футбола, как на поле, так и за его пределами. Поэтому пригласила ее как консультанта — прямо сейчас мы работаем над сценарием», — добавила Гуриндер Чадха.

Премьера фильма «Играй как Бекхэм» состоялась в 2002 году. Главные роли исполнили Кира Найтли, Парминдер Награ и Джонатан Рис Майерс. Дэвид Бекхэм сыграл самого себя, но появился в фильме всего на несколько секунд.

Сюжет фильма «Играй как Бекхэм» рассказывает о девушке по имени Джесс, которая является фанаткой Дэвида Бекхэма. После знакомства с Джульеттой девушки начинаются заниматься профессиональным футболом.

Кира Найтли может сыграть в продолжении «Играй как Бекхэм» про женский футбол.