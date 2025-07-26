Режиссер фильма «Играй как Бекхэм»: «Женский футбол сейчас на подъеме, но посыл, что девушки могут быть кем угодно, несмотря на рамки общества, по-прежнему актуален»

«Я в восторге, что Эмма присоединилась к проекту. При первой встрече она воскликнула: “Боже, я была как Кира Найтли — это про меня!” Я знаю, как много она делает для развития женского футбола, как на поле, так и за его пределами. Поэтому пригласила ее как консультанта — прямо сейчас мы работаем над сценарием», — добавила Гуриндер Чадха.