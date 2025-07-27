Губернатор Калининградской области о победе «Балтики» над «Спартаком»: «Тяжелейшее расписание, а результат — великолепный. Спасибо спонсорам за поддержку»

"Это большая радость для всех, кто следит за выступлениями нашей главной футбольной команды. Тяжелейшее расписание — выездные игры уже в первых турах, а результат — великолепный.
Грамотная селекция, ставка на чемпионский состав прошлого сезона и отличная функциональная готовность. Спасибо спонсорам за поддержку нашей «Балтики», что позволяет концентрироваться на таком результате. А мы со своей стороны продолжим поддерживать любимый клуб.
На первый домашний матч с «Оренбургом» 3 августа ждем как можно больше болельщиков у нас на «Ростех-Арене» в Калининграде", — сказал Алексей Беспрозванных.