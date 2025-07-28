Безумие в Казани: «Зенит» упустил победу в концовке

Казалось, что сине-бело-голубые без труда увезут из Казани три очка, но албанский нападающий Мирлинд Даку, который вполне мог сейчас играть со стрелкой на груди, всё изменил на 90-й минуте.
Первый тайм за «Зенитом».
Уже на старте матча «Зенит» показал, что приехал в Казань не отсиживаться в обороне. Состав гостей выглядел атакующим: Глушенков справа, Педро под нападающим, Мостовой слева и Кассьерра на острие. В центре — Барриос, Жерсон и фланговая поддержка от Мантуана и Сантоса.
Ключевым моментом первого тайма стал эпизод на 10-й минуте, когда судья Алексей Сухой после подсказки ВАР назначил пенальти за игру рукой Алексея Грицаенко. Мяч попал защитнику «Рубина» в руку после закидушки Дркушича. С точки точно пробил Андрей Мостовой — 0:1. Стоит отметить, что момент выглядел спорным: футболист «Рубина» физически не видел мяча. Но по текущим трактовкам — вполне справедливое решение.
Второй гол «Зенит» забил по учебнику: длинная передача Дугласа на левый фланг, Мостовой прострелил, Кассьерра замкнул. Простая, но эффективная схема. Казанцы, несмотря на владение, ничего опасного не создали за первые 45 минут. «Зенит» уверенно контролировал темп и ход встречи.
Новая жизнь «Рубина» после перерыва.
Во втором тайме «Рубин» вышел другим. Рашид Рахимов провел двойную замену, выпустив активного Юкича и свежего Безрукова. И это сработало почти сразу. Уже на 47-й минуте отличился Велдин Ходжа, замкнув подачу Кабутова с правого фланга. Оборона «Зенита» позволила ему пробить без сопротивления — 1:2.
После гола «Рубин» заиграл с удвоенной энергией. В какой-то момент «Зенит» буквально прижался к своим воротам. При этом у гостей были и свои моменты. Особенно стоит отметить три шанса Мостового и Кассьерры: штанга, перекладина и выход один на один, не реализованный Матео. Эти эпизоды стали поворотными — третий гол не случился.
Финальные минуты снова вызвали вопросы к Сергею Семаку. На поле одновременно оказались три левых защитника: Сантос, Вега и Горшков. Команда перестроилась на оборонительную модель, которую, казалось бы, отточили за годы. Однако и она не спасла.
На 90-й минуте Юкич с центра поля подал штрафной, мяч был выбит, но подбор остался за Рожковым. Следовала передача на дальнюю штангу, где Даку выиграл воздух у Мантуана и вколотил мяч под стойку, установив итоговый счет 2:2. Албанец, которого «Зенит» хотел видеть в составе еще летом, но с которым не смогли договориться по деньгам, стал главным героем встречи.
Проблемы «Зенита»: реализация и ментальность.
Несмотря на уверенный старт, «Зенит» снова не смог дожать соперника. Во втором туре подряд команда играет два разных тайма. Сначала демонстрирует структуру и давление, затем отходит назад, отдает инициативу и платит за это очками. Сказалась и слабая форма некоторых игроков: у Жерсона точность передач — 73%, у Глушенкова — еще ниже. Педро выглядел неплохо, но не хватало плотности в атаке.
Жерсон допустил грубую позиционную ошибку при первом голе, а во втором чуть не привез еще один момент. Вопросы возникают и к Латышонку — вратарь не был столь надежен, как в прошлом сезоне.
В свою очередь отличный матч провел главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов: удачные замены, агрессия и терпение позволили казанцам добыть важное очко. Казанцы не пошли в высокий прессинг с самого начала, а предпочел действовать в среднем блоке, перегружая центр. Это сработало: «Зенит» испытывал трудности при продвижении мяча, особенно через фланги. Только резкие подключения Мостового и Глушенкова давали результат.
«Зенит» выглядел как команда с четким планом, но без гибкости. «Рубин» адаптировался, изменил модель и наказал за пассивность. Для петербуржцев это тревожный звоночек: сезон только начался, а проблемы с концовками уже налицо.