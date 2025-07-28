Безумие в Казани: «Зенит» упустил победу в концовке

После гола «Рубин» заиграл с удвоенной энергией. В какой-то момент «Зенит» буквально прижался к своим воротам. При этом у гостей были и свои моменты. Особенно стоит отметить три шанса Мостового и Кассьерры: штанга, перекладина и выход один на один, не реализованный Матео. Эти эпизоды стали поворотными — третий гол не случился.